Minister Knops en Gezaghebber Edison Rijna praten de pers bij over gemaakte afspraken. Foto: ABC Online Media

Kralendijk – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) krijgt een extra bijdrage van 3.2 miljoen euro van het Rijk om extra kennis en kunde aan te trekken die nodig is om projecten sneller te laten starten.

Minister Knops was dinsdag op Bonaire voor het voeren van een aantal gesprekken, waaronder die met het BC.

De minister toonde zich tevreden over de voortang van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het bestuursakkoord en over de samenwerking met het BC. “Er zijn goede afspraken en het plan komt op stoom. Het komt echter wel aan op de uitvoering, want het gaat er uiteindelijk om afspraken te realiseren” aldus de minister.

Knops reist vandaag doornaar Curacao om te spreken over rechtshandhaving en de ontwikkelingen in relatie met Venezuela.

Er was dinsdag ook nog even tijd om de militairen te bezoeken op Punt Vierkant. “Het is mooi te zien dat zij hier regelmatig actief zijn,” aldus Knops.