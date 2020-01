28 Gedeeld

Kralendijk – Van 13 tot en met 20 januari trainen de landmacht militairen van de Compagnie in de West op Bonaire. Begin oktober is deze CIDW rotatie aangekomen in het Caribische Gebied. De oefening vindt plaats in de omgeving van Hotel Punt Vierkant, Lagun Hill, Washikemba, Bolivia, Boca Canoa, Colombia en Barcadera.

Tijdens de oefening op Bonaire leren de militairen wennen aan de tropische, en dus zware omstandigheden, in het Caribische Gebied. Daarnaast leren zij de geografie van Bonaire kennen.