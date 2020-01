4 Gedeeld

Kralendijk- Op vrijdag 10 januari 2020, heeft Gezaghebber Edison Rijna zijn ‘natuurbijdrage’ betaald via het nieuwe online betaalsysteem van STINAPA. Het is wettelijk vereist dat iedereen die wil gaan duiken in het Bonaire National Marine Park, de natuurbijdrage van US 45 dient te betalen. Hoewel de betaling online in 2019 werd ingevoerd, is het nog steeds mogelijk om de natuurbijdrage aan de toonbank te betalen bij de lokale duikcentra en bij de hoofdvestiging van STINAPA.

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe heeft ook zijn natuurbijdrage betaald, hij heeft gebruikt gemaakt van het toonbanksysteem. Dat is het systeem dat altijd door STINAPA werd gebruikt om de betalingen van de natuurbijdrage te verwerken.

Zowel Gezaghebber Rijna als gedeputeerde Tjin Asjoe ontvingen het in beperkte oplage verkrijgbare souvenirlabeltje. In 2020 zullen de ronde en vierkante labels niet meer verkrijgbaar zijn, hoewel iedereen die de natuurbijdrage betaalt in de gelegenheid is om een in beperkte oplage verkrijgbare souvenirlabeltje te ontvangen. Dit labeltje is geen betalingsbewijs, en het is nog steeds wettelijk verplicht om de het papieren betaalbewijs bij zich te hebben.

Voor het betalen van de natuurbijdrage kan men naar stinapa.bonairenaturefee gaan. Bezoek voor meer informatie over de natuurbijdrage, stinapabonaire.org.