Kralendijk – Maandagochtend heeft de ambassadeur van India dhr Venu Rajamony, gevestigd in Den Haag (Nederland) een beleefdheidsbezoek afgelegd bij gezaghebber Edison Rijna.

De ambassadeur was vergezeld van zijn secretaresse mw Mrinalini Kaur Sapra en dhr Manish Khushalani van Bonaire. Tijdens het bezoek werd gepraat over de huidige ontwikkelingen op Bonaire en mogelijke directe betrekkingen met het land India.

Als blijk van waardering heeft ambassadeur Venu Rajamony een door hemzelf geproduceerd, zogeheten ‘coffee table book’ aan gezaghebber Edison Rijna overhandigd, getiteld: ‘India and the Netherlands – Past, Present & Future’. Op zijn beurt heeft de gezaghebber de ambassadeur als vriend van Bonaire het wapen van Bonaire opgespeld en daarbij meteen uitleg gegeven over de betekenis van het wapen. Behalve het speldje met het wapen van Bonaire heeft de gezaghebber ook het album ‘Bonaire Point to Point’ met Bonairiaanse landschappen cadeau gedaan aan dhr Venu Rajamony.