661 Gedeeld

Kralendijk – Een primeur voor de Stichting en het eiland Bonaire, het Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) is begonnen met het kweken van drie soorten hersenkoralen in haar kwekerijen.

Sinds 2013 richt Reef Renewal Bonaire zich op vooral op restauratiewerk op twee vertakkende koraalsoorten – elkhorn (Acropora palmata) en staghorn (Acropora cervicornis) Deze koralen zijn sinds de jaren zeventig drastisch verminderd in aantallen.

RRFB Assistent Coordinator, Garrett Fundakowski

Nadat recente ontwikkelingen in Florida hebben geleid tot doorbraakmethoden voor de verspreiding van hersenkoralen via fragmentatie in zowel land- als offshore kwekerijen, wilde Reef Renewal Foundation Bonaire deze technieken integreren om haar herstelwerkzaamheden uit te breiden met een focus op het belang van soortendiversiteit.

Met behulp van een aangepaste koraalboomkwekerij, die eerder deze maand werd geïnstalleerd, heeft Reef Renewal de vier bomen bevolkt met 300 koraalfragmenten. Deze fragmenten kwamen uit een paar oorspronkelijke ouderkolonies die door RRFB-personeel, onder toezicht van het Bonaire National Marine Park, werden verzameld uit vier duiklocaties rond Bonaire en Klein Bonaire.

“Deze nieuwe soorten zijn een belangrijk onderdeel van onze bredere, meer inclusieve aanpak van rif herstel. Door de toevoeging van deze soorten aan ons restauratieprogramma zijn we beter geschikt om het herstel van beschadigde riffen te versnellen door de diversiteit en complexiteit van koraalgemeenschappen te vergroten, ”zei Francesca Virdis, projectcoördinator van Reef Renewal Foundation Bonaire. Ongeacht het soort koraal en techniek, het herstellen van de koraalriffen van Bonaire naar de veerkrachtige, gezonde ecosystemen die ze vroeger waren, blijft een gemeenschappelijke inspanning.

Het opstarten van dit project is volledig gefinancierd door Cargill Bonaire en het Cargill Global Partnership Fund. Virdis is uiterst positief over het initiatief dat Cargill heeft getoond en RRFB blijft steunen. “De ondersteuning van Cargill toont aan de gemeenschap hun toewijding aan duurzaamheid. Het is belangrijk voor ons om de gemeenschap te betrekken bij het herstel van onze riffen en we zijn Cargill erg dankbaar voor de steun in dit project. “

De komende jaren zal Reef Renewal Bonaire deze hersenkoralen blijven kweken en verspreiden in hun koraalkwekerij met als doel de productie op te schalen om duizenden fragmenten per jaar te produceren. Deze fragmenten zullen worden teruggeplant op de riffen op nieuwe en bestaande restauratieplaatsen rond Bonaire als onderdeel van de voortdurende restauratie van koraal.