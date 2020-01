83 Gedeeld

Kami en Kaze zijn onze gevederde vrienden. Het zijn lora’s. Kami en Kaze zijn regelmatig in onze tuin te vinden. Vaak in gezelschap van vele collega’s. Die dan de ene en dan de andere boom aandoen. Je hoeft nooit te raden waar ze zich bevinden. Het lawaai is oorverdovend. Ik weet nog steeds niet of ze ruzie met elkaar hebben, buurtoverleg voeren of gewoon voor de lol tegen elkaar op krijsen. Weken achterelkaar zijn ze er dagelijks om ons met een bezoek te vereren, om ons vervolgens maandenlang te negeren.

Alleen Kami en Kaze komen nog weleens tussendoor. Een bewuste keuze. Vooral zo tegen een uur of zes ’s avonds. Als wij in de tuin iets drinken voor we gaan eten. Kami is namelijk dol op tussendoortjes, vooral op chips. En soms hebben we die in een bakje op tafel staan. Hij haalt halsbrekende toeren uit om die te bemachtigen. Daaraan dankt hij de naam, die we hem gegeven hebben. Want Kami lijkt op een kami-kazepiloot uit de Tweede Wereldoorlog als hij in glijvlucht aankomt. Hij is om de dooie dood niet bang. Niet voor ons. Want hij pakt rustig een stukje chips uit onze hand. Zit op Antonio’s hoofd of bij mij op schoot. Kami is ook niet bang voor onze hond Hector. En dat is helemaal niet verstandig. Geen rekening houden met Hector kan een zelfmoordactie betekenen. Want Hector heeft het niet zo op ‘laag overscherend gevederd volk’. En zet luid blaffend de achtervolging in. Die Kami vooralsnog glansrijk wint. Die kiest het luchtruim en verschanst zich in een boom. Om van daaruit luid krijsend zijn ongenoegen kenbaar te maken. Of om Hector uit te lachen, dat kan ook. Om Kami’s naam een beetje verklaarbaar te maken voor de medemens, hebben wij zijn compagnon Kaze genoemd. ‘O, die twee? Dat zijn Kami en Kaze.’ Lang niet zo’n waaghals, die Kaze. Die zit in de boom en ‘kijkt de kat eruit’. Wat natuurlijk betekent dat hij wel veilig voor Hector is, maar dat hij niet mee kan snacken. Ook het leven van een vogel bestaat uit het maken van keuzes.

Jannet Butter is schrijfster van verhalenbundels over Bonaire: De Knoek heeft duizend ogen, Flamingo’s op brood, De Leguanenvanger en The Ghost of Washikemba.

