De lagune van Lac Bay

Regen en een graad of negen…niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht qua weer in Nederland. Maar op Bonaire schijnt gelukkig bijna iedere dag de zon. En met een temperatuur rond 31 graden Celsius, ook in de wintermaanden, is het de perfecte plek voor een last minute vakantie naar de zon. Dus wil jij voordelig naar de zon? Boek snel een last minute vakantie naar Bonaire!

Bonaire maakt deel uit van de ABC-eilanden en staat bekend als ‘Divers Paradise’. Prachtige koraalriffen met schitterend gekleurde vissen maken dat het eiland voor duikers één van de topbestemmingen ter wereld is. Snorkelend kun je ook prima genieten van al het moois dat de onderwaterwereld van Bonaire te bieden heeft. Misschien kom je zelfs een waterschildpad tegen.

Strand in Washington Slagbaai Nationaal Park

Prachtige stranden op Bonaire

Ook boven water heeft Bonaire veel te bieden, denk aan mooie stranden en een schitterende natuur. De ondiepe lagune, met helder blauw water, van Lac Bay heeft een prachtig zandstrand. Lac Bay is ook de ‘place to be’ voor windsurfers. Het eilandje Klein Bonaire, vlak voor de kust van Bonaire, beschikt ook over een heerlijk zandstrand. De watertaxi zet je na een korte overtocht op ‘No Name Beach’ af. Wil je rust, ga dan naar één van de verlaten strandjes aan de zuidwestkust van Bonaire.

Landschap van Washington Slagbaai Nationaal Park, foto: Inge Poorthuis

Rijke natuur op Bonaire

Natuurliefhebbers zullen Washington Slagbaai Nationaal Park zeker waarderen. In het uitgestrekte park, dat gedomineerd wordt door cactussen, leven diverse soorten tropische vogels, waaronder parkieten, papegaaien en flamingo’s in het wild. Tevens zie je er veel hagedissen en leguanen. De hoogste berg van Bonaire, de Brandaris, ligt ook in dit park en kun je beklimmen. In het park zijn twee routes, een lange en een korte route. Wil je de Brandaris beklimmen, neem dan de korte route, deze komt langs het startpunt van de beklimming. Het park biedt tevens meerdere snorkel- en duikstekken, genoeg voor een hele dag vertier.

Koloniaal pand in het centrum van Kralendijk, foto: Inge Poorthuis

Kralendijk, een hoofdstad met een dorps karakter

Kralendijk, de hoofdstad van het eiland, doet qua omvang meer denken aan een dorp. Het centrum is compact en er zijn nog enkele koloniale gebouwen te vinden. Naast vele goede restaurants en gezellige barretjes, vind je er tal van winkels die leuke souvenirs verkopen. Kralendijk ligt aan zee, waar je via de boulevard heerlijk langs kunt wandelen. Parkeren in het centrum is helemaal gratis.

Een leguaan op Bonaire

Wil jij ook naar Bonaire?

Ben jij ook toe aan een vakantie op Bonaire? Heerlijk genieten van het fijne klimaat op het eiland, snorkelen met schildpadden of de prachtige natuur bewonderen? Of gewoon lekker zonnen op het strand?

Wil je tips lezen ter voorbereiding op jouw reis naar Bonaire, lees dan eens dit artikel.