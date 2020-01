41 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna verklaart dat er in tegenstelling tot aanhoudende geruchten, er geen tsunamidreiging is voor Bonaire. ,,Zodra ik hoorde van de berichten die de ronde doen, heb ik contact opgenomen met de meteorologische dienst van Nederland, het KNMI. Zij hebben mij verzekerd dat er geen reden is voor paniek. Er is geen tsunami alert of een tsunami watch van kracht voor Bonaire. Ik wil iedereen oproepen om rustig te blijven en niet te reageren op onjuiste informatie. Als gezaghebber ben ik belast met de openbare orde en veiligheid en is het mijn plicht om betrouwbare informatie te zoeken,” zo heeft gezaghebber Rijna verklaard.

Gezaghebber Rijna verklaarde ook dat Bonaire een Rampenteam heeft, het team oefent regelmatig voor het geval een calamiteit zich voor zou doen. ,,Niet zo lang geleden hebben wij een maritieme oefening gehouden waarin we hebben geoefend wat er moet gebeuren als ons eiland bij voorbeeld met een tsunami te maken krijgt. Het Rampenteam heeft een draaiboek voor alle soorten calamiteiten waar we mee te maken kunnen krijgen. Als er een dreiging van een calamiteit is, dan ben ik de eerste persoon die belast is om zijn verantwoordelijkheid te nemen, op te treden en de samenleving te informeren.”