Kralendijk – De volle maan avond is vandaag bij Kunuku Djèk Djèk van Juny van Arneman. Om deze plek te bereiken moet u richting Maiky Snack en dan is het ten westen van de Rancho Coquita, het woonhuis van Kunuku Nieuw Amsterdam. De datum is vrijdag 10 januari 2020 op de gebruikelijke tijd, namelijk van 19.00 u. tot 21.00 u. ‘s avonds.

Het voornaamste thema is: verhalen van een nieuw decennium 2020 met Avond met Volle Maan. In dit nieuwe decennium wil SKAL en de commissie de nadruk leggen op behaalde successen voor wat betreft de literaire kunst met educatieve werkvormen en mogelijkheden voor theater.

SKAL en de Volle Maan-commissie gaan door met hun activiteiten volgens hun culturele agenda. De Avond met Volle Maan is een initiatief dat in het verleden is ontstaan vanuit een aantal inwoners met veel passie voor onze taal Papiamentu. SKAL blijft benadrukken dat het voornaamste doel van het evenement is om anderen te stimuleren om in het Papiamentu te schrijven, voor te dragen, verhalen te vertellen, te zingen of korte sketches te presenteren. Verwaarloos uw capaciteiten niet en kom laten zien wat u kan. Wij waarderen en respecteren alle presentaties met uitzondering van vulgaire taal, politiek, persoonlijke problemen en alles wat niet overeenkomt met onze bezigheden. Zoals gewoonlijk is elke bezoeker vrij om iets lekkers mee te brengen om met de andere gasten te delen en iedereen wordt verzocht om hun eigen stoel mee te nemen. De Avond met Volle Maan blijft een sociale activiteit van en voor het volk, dus iedereen is van harte welkom.

Er is gratis transport dat om 18:00 u. vanaf Rincon vertrekt richting Nieuw Amsterdam. Voor de bezoekers uit Playa vertrekt de bus om 18.30 u. naar de Kunuku Djèk Djèk van Juny van Arneman. Mensen die vervoer nodig hebben worden verzocht tijdig bij SKAL te reserveren.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers:

Mevrouw Yoi Helmeyer- Marsera; +599 9 516 6560

Magali Sumter; + 599 9 565 0947

Ubaldo Anthony; + 599 717 4935

Orlando Francisca; + 599 786 2131 of + 599 7962131

Nochi Coffie; + 599 785 6388

SKAL; + 599 717 8868