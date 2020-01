2 Gedeeld

Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire is sinds 1 februari 2013 verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs op Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Strea Briante te Bonaire. Kolegio Rayo di Solo is een school voor regulier onderwijs en biedt in een ononderbroken leerweg onderwijs aan leerlingen van 4 – 12 jaar. Kolegio Strea Briante is een school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Sinds 1 januari 2011 vallen beide scholen onder de Wet voor Primair onderwijs BES.

Wil jij meewerken aan de verdere onderwijsontwikkeling op Bonaire?

Voor schooljaar 2020-2021 zijn wij op zoek naar een: Directeur Kolegio Rayo di Solo

De directeur die wij zoeken:

Heeft een afgeronde HBO-opleiding (volledig bevoegd leerkracht);

Heeft tenminste enkele jaren ervaring in lesgeven;

Is onderwijsinhoudelijk sterk;

Heeft ervaring als leidinggevende in het onderwijs;

Heeft kennis van of ervaring met het primair onderwijs BES;

Heeft aantoonbare scholing in managementvaardigheden of is bereid scholing te volgen;

Ziet meerwaarde in het samenwerken op bovenschools niveau;

Heeft een goede beheersing van de Papiamentse en Nederlandse taal;

Is betrokken bij de samenleving;

Is communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;

Werkt aan verbinding en teambuilding;

Is dynamisch en heeft een positieve attitude.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en C.V. uiterlijk 28 januari 2020 aan Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, t.a.v. Saby de Bies per email: s.debies@stichtingoob.com. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, tevens is een Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste. Voor nadere informatie over bovenstaande vacatures verwijzen wij naar onze website: www.stichtingoob.com.