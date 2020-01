16 Gedeeld

Kralendijk – Vooruitlopend op de invoering van een verbod op het gebruik van wegwerpplastic, heeft het Bestuurscollege alle ambtenaren van het openbaar lichaam een hervulbare waterfles cadeau gedaan.

,,We vinden het de gewoonste zaak van de wereld als we onderweg zijn of naar het strand gaan even snel een flesje water te kopen en als het leeg is weg te gooien. Alleen al op Bonaire gaat het om honderdduizenden flessen en veel meer als we die van de toeristen meerekenen. Dat is een enorme berg plastic”, aldus gedeputeerde James Kroon. Gedeputeerde Kroon heeft met minister Stientje van Veldhoven afgesproken dat Bonaire binnen twee jaar een verbod invoert op plastic dat voor eenmalig gebruik is bestemd. Vooruitlopend daarop wil het Bestuurscollege het gebruik van wegwerpplastic al zo veel mogelijk ontmoedigen. Onder meer door mensen ervan bewust te maken dat er alternatieven zijn, zoals hervulbare waterflessen. Het kraanwater op Bonaire is immers van een uitstekende kwaliteit.

Om als overheid het goede voorbeeld te geven heeft het Bestuurscollege een hervulbare waterfles toegevoegd aan het traditionele kerstpakket dat vorige maand is uitgereikt aan de medewerkers. ,,Wij hopen dat andere werkgevers hun personeel ook een hervulbare fles cadeau doen. Op deze manier kunnen we samen een eerste betekenisvolle stap zetten om die hele grote berg plastic een stuk kleiner te maken en zo ons imago als schoon eiland bevestigen”, aldus gedeputeerde Kroon.