Kralendijk – Zaterdag 4 januari om 11 uur ontvangt Monica Clarinda, bestuurslid van stichting Lezen & Schrijven, een cheque uit handen van Dhr Tom Peeters, partner van kantoor Van Eps, Kunneman en Van Doorne.

Het advocatenkantoor wil graag haar waardering uitspreken voor het goede werk van de stichting door een bedrag van Ang 3000 te doneren voor de Mediabus.

De Mediabus rijdt ook in 2020 weer iedere dag naar de scholen en de opvang in de buurten. Alle kinderen krijgen de kans boeken en tijdschriften uit te zoeken en mee naar huis te nemen om te lezen. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis.

In 2020 staat de Mediabus op zaterdagochtend op de parkeerplaats van Van der Tweel en zijn er leuke activiteiten en kunnen kinderen boeken komen lenen.

De stichting wil graag de kinderen op Bonaire stimuleren veel te lezen om zodoende hun ontwikkeling te versterken en ze een goede basis te geven voor verdere educatie.

De stichting is afhankelijk van donaties en subsidies en is Van Eps, Kunneman & Van Doorne is zeer erkentelijk voor hun gulle gift.

Vrijwilligers die willen helpen in de Mediabus zijn van harte welkom. Info lezenenschrijven@gmail.com.