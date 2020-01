6 Gedeeld

Kralendijk – De afdeling Haven en Loodswezen van het openbaar lichaam Bonaire heeft een tijdelijke regeling getroffen om de haven toegankelijk te houden gedurende de periode dat de dienstdoende sleepboot OLA tijdelijk in slechts beperkte beschikbaar is. Aanleiding voor de maatregel is het verzoek van eigenaar KTK de sleepboot vaker in de thuisbasis op Curaçao in te mogen zetten vanwege het feit dat aan andere sleepboten onderhoud moet worden gepleegd.

Conform de eerder dit jaar gemaakte afspraken tussen de afdeling Haven en Loodswezen, Bopec en KTK is de sleepboot OLA beschikbaar wanneer nodig. Voor de OLA kan geen vervangende sleepboot worden gebruikt zonder dat daarvoor bij aankomst op Bonaire opnieuw een groot bedrag aan ABB aan het Rijk moet worden afgedragen. Reden waarom het Havenkantoor in samenspraak met de Scheepvaartinspectie Nederland heeft geïnventariseerd hoe de dienstverlening en veiligheid in de haven kunnen worden gehandhaafd in de periode dat de OLA op Curaçao wordt ingezet.

,,Door aankomsten van schepen die niet zonder sleepdienst de haven kunnen binnenvaren met alle betrokken partijen af te stemmen hebben we een planning kunnen maken zodat geen enkele reder hinder ondervindt en de veiligheid niet in het gedrang komt. Het voordeel is dat we een open haven hebben, zonder sluis of nauwe ingang”, aldus havenmeester Günther Flanegin.

De inzet van de OLA heeft sowieso een tijdelijk karakter. ,,Om de verdere ontwikkeling van de haven mogelijk te maken is de permanente aanwezigheid van een sleepboot gewenst. Het havenreglement is al in die zin aangepast. Het is de bedoeling om na de ondertekening van een samenwerkingsconvenant met Nederland gezamenlijk op zoek te gaan naar een structurele oplossing, onder meer door het aan de beste bieder verstrekken van een concessie om in alle havens van Bonaire sleepdiensten te mogen aanbieden. We kijken daarbij uiteraard naar de kosten, maar ook of een bedrijf bereid is lokale arbeidskrachten aan te stellen”, aldus havenmeester Flanegin.