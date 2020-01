40 Gedeeld

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

KRALENDIJK – Er zijn lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Jarenlang heeft de woningbouwcorporatie Fundashon Cas Bonairiano (FCB) niet genoeg huizen kunnen bouwen. Mensen met een krappe portemonnee moeten soms meer dan vijf jaar wachten. En dat zorgt voor meer armoede en sociale problemen.



“Schandalig”, vindt Marionela Josephia van de Vereniging van huurders van sociale huurwoningen. “Er zijn veel mensen die maandelijks moeten kiezen tussen een dak boven hun hoofd of eten op tafel.” Door de hoge huurprijzen zijn veel mensen niet in staat om de huur maandelijks op te brengen. Een andere optie, zoals goedkoper wonen of naar een sociale woning verhuizen is er niet, want de wachtlijsten hiervoor zijn veel te lang.

‘Ze slapen in alle hoeken en gaten van het huis’ – Jona Chirino over de gevolgen

Coördinator Integrale Wijk Ontwikkeling, Jona Chirino herkent dit probleem. Volgens haar is dit zelfs het grootste sociale probleem op Bonaire; betaalbare woningen. Zij ziet steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om bij elkaar in te trekken. Waardoor er soms in huizen gemaakt voor bijvoorbeeld zes personen soms wel twaalf mensen wonen.

“Ze slapen in alle hoeken en gaten van het huis”, vertelt Chirino, “en dat is geen wenselijke situatie. Daar begint bijvoorbeeld incest, daar begint criminaliteit en daar begint ook ruzie tussen familieleden. Deze situatie werkt verschillende gevolgen van armoede in de hand.

Fundashon Cas Bonairiano, de woningbouwvereniging die voor sociale huurwoningen moet zorgen, legt uit dat zij de afgelopen 4,5 jaar geen nieuwe woningen hebben kunnen bijbouwen.

“Wij zijn bezig geweest om financiering te krijgen hiervoor. Dit heeft door verschillende redenen veel te lang geduurd. Zo wilden we tegen niet al te hoge rente lenen, anders worden de huurprijzen weer te hoog”, vertelt Ben Oleana, directeur van FCB. “We hebben uiteindelijk een overeenkomst gesloten met Nederland en we hebben een deel zelf kunnen lenen.”

‘Het aantal inwoners is de afgelopen jaren explosief gegroeid’ – Ben Oleana, Fundashon Cas Bonairiano

Volgens Oleana schrijven jaarlijks zo’n 480 mensen zich in voor een sociale huurwoning. “Dit is veel meer dan vroeger. Het aantal inwoners op Bonaire is de afgelopen jaren explosief gegroeid waardoor we nu structureel te weinig woningen hebben.”

Ze zijn nu begonnen met de eerste fase, de bouw van zestien sociale huurwoningen. De eerste huizen kunnen volgens de directeur in februari 2020 worden opgeleverd. Het hele project gaat zes jaar duren.

Huursubsidie

De groep mensen die hier de meeste hinder van ondervinden, zijn de mensen die hun huidige huur niet meer kunnen betalen en op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Vanaf 1 januari 2020 worden er nieuwe maatregelen doorgevoerd waardoor mensen die al in een sociale huurwoning zitten, huursubsidie kunnen krijgen naar draagkracht. “Dat is een hele grote stap vooruit”, vindt Oleana.

De mensen die op dit moment nog particulier huren en moeite hebben om hun huur op te brengen, moeten nog een jaar wachten. Vanaf 2021 kunnen zij pas aanspraak maken op huursubsidie.