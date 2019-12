5 Gedeeld

(vlnr) Gedeputeerden James Kroon (UPB), Nina den Heyer (MPB), gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe (MPB). Foto: OLB

Kralendijk- Het blauw-groene bestuurscollege zegt met tevredenheid terug te kijken op een goed gevuld bestuurlijk jaar. Dat jaar was er evenwel niet één zonder uitdagingen.

Volgens het BC werd zij al in de eerste dagen na haar aantreden direct geconfronteerd met enkele brandende kwesties die onmiddellijk ingrijpen vereisten. Zo was er de problematiek rond de haven die verstoken dreigde te blijven van een sleepboot. Daarnaast waren er bestuurlijke problemen bij onder andere de overheidsnv’s Bonaire International Airport en Oil Trading Bonaire.

Advertentie

Het Bestuurscollege besloot bij beide overheidsnv’s direct een interim-directie aan te stellen om de continuïteit en de veiligheid te waarborgen zodat ingrijpen van de Inspectie Leefomgeving en Transport niet nodig was. Het BC is van mening dat met de genomen maatregelen, er weer sprake is van de nodige bestuurlijke rust.

Vertrouwen hersteld

Het financieel beheer eiste eveneens de volle aandacht van het nieuwe Bestuurscollege, vanwege de reële dreiging van een aanwijzing. Het BC zegt dat de eerste maanden vooral in het teken stonden van het blussen van de nodige brandjes, waarvoor maar weinig blusmiddelen voorhanden waren.

“Parallel daaraan is in die periode veel geïnvesteerd in het terugwinnen van het vertrouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de andere departementen”, zegt het BC in een schrijven waarin wordt teruggekeken op het bestuurlijke jaar dat binnenkort ten einde komt.

“Gaandeweg is de werkrelatie met Den Haag versterkt en kwam de uitvoering van het Bestuursakkoord goed op gang. Dat heeft mede geresulteerd in een groot aantal concrete samenwerkingsovereenkomsten”, aldus het BC.

Toekomstvisie

Veel tijd is verder gestoken in het opstellen van een strategisch plan voor het eiland. “Reeds bij ons aanttreden hebben wij gesteld dingen anders te willen doen”, zegt gedeputeerde Tjin Asjoe daarover. “Dat is al tot uiting gekomen in de wijze waarop het bestuursprogramma is opgesteld, met input van burgers”. De gedeputeerede zegt dat ook de recent gehouden conferentie Masterplan 2030 nadrukkelijk de input zoekt van belangrijke stakeholders als het gaat om de economische ontwikkeling, sociale uitdagingen en de toekomst van het toerisme op het eiland.