9 Gedeeld

Kralendijk – De politie heeft, tijdens een controle op zaterdag 21 december, in de omgeving van een horeca gelegenheid een man met initialen R.M. van 25 jaar aangehouden omdat hij een wapen in zijn bezit had.

Tijdens de recente campagne om wapens in te leveren die KPCN en het OM hebben georganiseerd, had men de mogelijkheid om wapens in te leveren zonder consequenties. Het is betreurenswaardig dat niet iedereen van deze campagne gebruik heeft gemaakt om zo wapens van de straat te halen die fatale consequenties kunnen hebben. KPCN benadrukt nogmaals dat het in het bezit hebben van wapens illegaal en strafbaar is.

In de nacht van vrijdag 20 december op zaterdag 21 december heeft de politie verschillende aanhoudingen verricht. Er werd een man met initialen E.O. van 33 jaar aangehouden wegens bedreiging en vernieling. Een man met initialen E.N. van 18 jaar werd aangehouden wegens mishandeling en belediging van de politie en een man met initialen M.J. van 24 jaar, wegens huiselijk geweld.