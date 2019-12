13 Gedeeld

Het Bestuurscollege en directieteam van het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) willen meer gericht sturing geven op het toekomstgericht inrichten van de organisatie. Zodat de organisatie effectiever kan opereren en beter in staat is om de burger van betrouwbare en tijdige diensten te voorzien.

Wat ga je doen?

In ons Bestuursprogramma en in het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022, staat dat Bonaire gaat werken aan het verstevigen van de organisatie en het versterken van de uitvoeringskracht. Naar aanleiding van het Bestuursakkoord is er in de zomer van 2019 een organisatieanalyse uitgevoerd. Tijdens de analyse is geconstateerd dat een aantal belangrijke randvoorwaarden binnen de huidige context ontbreken, om de organisatie voor de lange termijn goed in te richten. Een van deze randvoorwaarden is een heldere organisatievisie. Dit levert op de lange termijn onduidelijkheid en stagnatie op om de uiteindelijke doelstellingen uit het Bestuursakkoord op dit thema duurzaam te kunnen bereiken.

Om deze reden is een organisatievisie met de bijbehorende organisatieprincipes noodzakelijk op basis van verwachtingen gericht op de toekomst. En aan de hand van deze visie een nieuw organisatiemodel op te stellen en dit uit te werken aan de hand van organisatieprincipes tot inrichtingsplannen en dit uit te gaan voeren door middel van een programmatische aanpak. Dit vraagt om een gedegen aanpak op basis van volgordelijkheid met voldoende mandaat en middelen. In de huidige fase hebben wij een organisatievisie en organisatiemodel nodig gericht op de toekomst.

Wat vragen wij?

Gedurende de opdracht worden twee producten gevraagd:

Organisatievisie – Het beeldvormend verhaal over de toekomstige overheidsorganisatie OLB.

Organisatiemodel – Het toekomstige organisatiemodel voor het OLB met daar bijbehorende organisatieprincipes die als toetssteen dienen voor beslissingen voor organisatieaanpassingen.

Hiervoor vragen wij de volgende kwalificaties:

WO werk- en denkniveau;

Minimaal 10 jaar ervaring in politieke bestuurlijke organisaties;

Minimaal 10 jaar ervaring met advies en organisatie-ontwerptrajecten in het publieke domein;

Minimaal 10 jaar ervaring in het begeleiden van organisatie- en cultuurveranderingen in grote (>200 fte) publieke organisaties;

Minimaal 5 jaar ervaring in een gemeente / openbaar lichaam;

Pragmatische doelgerichte instelling en werkwijze;

Ervaring met bestuurlijke en organisatorische belangen aan elkaar te verbinden;

Organisatiesensitiviteit.

Wat bieden wij?

De opdracht start 1 februari 2020 en de geschatte inzet is 3 maanden voor 3 dagen per week via een overeenkomst van opdracht (via inhuur van een bureau of zzp);

Een passend uurtarief.

Geïnteresseerd?

De complete opdrachtformulering staat op www.bonairegov.com (onder vacatures). We ontvangen graag jouw cv, inclusief uurtarief, voor 8 januari 2020 per e-mail via solliciteren@bonairegov.com. Reserveer de 2e week van januari voor een gesprek waarin we vragen naar jouw plan van aanpak voor deze opdracht. Voor nadere informatie kun je (i.v.m. de kerstperiode via e-mail) contact opnemen met G. van Arneman, wnd. Eilandsecretaris, via gabriel.vanarneman@bonairegov.com.