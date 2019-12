4 Gedeeld

advertorial

Het zal de meesten niet zijn ontgaan, voormalig boutique hotel El Encanto is in 2,5 maand tijd compleet verbouwd. De lobby van het hotel is sinds half december in gebruik als receptie van Resort Bonaire.

De opening

Op woensdag 18 december vond de opening van het nieuwe hotel plaats. Tijdens deze opening sprak Menno Delsink ,de general manager van Resort Bonaire, de genodigden toe. In zijn toespraak kwam onder andere de enorme inspanningen van alle bouwers ter sprake, zij hebben het hotel in slechts 10 weken compleet verbouwd. De plannen voor de nabije toekomst werden ook uit de doeken gedaan. Zo komt er een duikschool en een pizza corner. Na de toespraak konden de gasten genieten van een hapje en een drankje onder het genot van live muziek.

Nieuwe receptie en 14 hotelkamers

Ook de laatste bouwfase van de appartementen is inmiddels afgerond en Resort Bonaire is uitgegroeid tot een prachtig, veelzijdig en compleet resort. Het resort telt nu maar liefst 114 appartementen. Door het voormalige El Encanto bij het resort te betrekken is er een directe doorgang naar de E.E.G Boulevard. De resortgasten kunnen nu via een goede hoofdweg van en naar het resort.

De gasten die in een appartement verblijven worden met een luxe golfkar naar hun appartement gebracht. Om de gasten per golfkar te kunnen vervoeren is er een weg aangelegd naast het gebouw. Deze weg loopt van de E.E.G. Boulevard naar de Kaya Saturnus.

Het nieuwe gedeelte biedt onderdak aan de receptie en heeft 14 hotelkamers welke compleet vernieuwd zijn. De kamers zijn licht en modern ingericht De kamers zijn voorzien van een badkamer met douche, wastafel en toilet. In het hotel en op het resort is WiFi aanwezig.

Duikschool op het resort

Dive Friends Bonaire zal in de komende periode op het terrein van het nieuwe hotel een duikschool gaan openen. Het wordt een full service duikschool. Dive Friends zorgt voor de verhuur en verkoop van duikmateriaal en er worden duikopleidingen gegeven. Bij de duikschool is tevens een instructiebad aanwezig voor de praktijklessen.

Eten en drinken

Bij de bestaande bar op het resort, tussen beide zwembaden in, kun je terecht voor ontbijt, lunch en diner.

Op het terrein van het nieuwe hotel wordt in de komende periode de hand gelegd aan een tweede gezellige bar.

Dat is niet enige wat Resort Bonaire in petto heeft, er komt ook een pizza corner met afhaalmogelijkheden. Zo kun je na een actieve dag lekker een pizza meenemen naar jouw eigen appartement.

Reviews



Prima uitvalsbasis

“Prima resort, vriendelijk personeel. Vorig jaar hier ook al geweest met het hele gezin. Makkelijk parkeren, auto noodzakelijk, prima Wifi. Lekker dicht bij de mooie duikstekken. Goede warme douches. Ruim terras.“



Geweldig resort!

“GEWELDIG verblijf gehad bij Resort Bonaire in september! We verbleven in een appartement van het type Bunita met een zeer ruim balkon (lounge- en eetgedeelte), twee badkamers en luxe inrichting. Het resort is ruim opgezet en beschikt over een heerlijk zwembad en centraal gelegen poolbar. Hier hebben we verschillende keren gebruik gemaakt van het uitstekende ontbijt, lunch en/of diner en ‘s avonds eindigden we hier vaak nog even aan de bar met andere gasten van het resort. De medewerkers waren erg vriendelijk, de schoonmaak was goed en frequent en de ligging op het eiland is centraal.

In de ochtend gingen we vaak naar de zoutpier om met schildpadden te zwemmen (snorkel hotspot!), om vervolgens één van de stranden te bezoeken. We sloten de dag doorgaans af bij het zwembad. We zijn nu weer een weekje in Nederland, maar gaan het liefst snel weer terug. We zijn geen types die snel terugkeren naar één plek of resort, maar dat we (snel) terugkomen bij Resort Bonaire is een feit. Tip: we zijn goedkoop 2 dagen naar Curacao gevlogen met Winair; vlucht (20 minuten) heen om 08.30 uur en de volgende dag terug om 21.00 uur. Prachtige stranden en leuke feestjes, maar de sfeer en gemoedelijkheid op Bonaire beviel ons veel beter. Wel erg leuk om mee te pakken tijdens een verblijf op Bonaire.

Resort Bonaire is een ábsolute aanrader, we hebben genoten!“

