Kralendijk – In de vroege avonduren van woensdag 18 december zijn 11 horecagelegenheden in Playa gecontroleerd op het bezit van de juiste vergunningen, hygiëne, brandveiligheid, signalen van illegale prostitutie, vreemdelingen wetgeving en andere onregelmatigheden.



Tijdens de controle zijn de activiteiten van een bedrijf aan de Kaya Theresa Ilario tijdelijk stopgezet in verband met slechte hygiëne.



Verder zijn er op diverse locaties waarschuwingen gegeven voor onder andere verlopen brandblussers.



In het algemeen was het een geslaagde multidisciplinaire controle waarbij de samengebundelde krachten van de Koninklijke Marechaussee, de Douane en de Brandweer elkaar goed aanvulden.