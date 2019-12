55 Gedeeld

Ga je binnenkort op vakantie naar Bonaire of ben je van plan om een reis naar Bonaire te boeken? In dit artikel lees je een aantal tips voor een goede voorbereiding op een vakantie naar Bonaire.

Lac Cai, foto: Inge Poorthuis

De voorpret begint met een goede reisgids

Om je alvast goed in te lezen over Bonaire en wat er allemaal op het eiland te doen is, is de aanschaf van een uitgebreide reisgids van Bonaire een goed idee. Een goede reisgids bevat vaak leuke ‘insidertips’ naar plekken die het gros van de toeristen niet opmerken. Een lijst met wat woorden Papiaments mag niet ontbreken, een handig hulpmiddel om een praatje aan te knopen met de lokale bevolking. Ook zijn reisgidsen vaak voorzien van duidelijke plattegronden. Erg handig wanneer je onderweg bent, of in het centrum staat en even geen beschikking hebt over WIFI. Zo heb je altijd een offline naslagwerk bij de hand, vind je zonder problemen de goede weg en heb je geen vertaalapp nodig. Het gebruik van mobiel internet op jouw mobiele telefoon is namelijk buiten Europa erg kostbaar. Dat geld besteed je waarschijnlijk liever aan leuke excursies.

Zoutpannen op Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Wees er op tijd bij met het reserveren van excursies

Na het lezen van de reisgids heb je vast al een idee gekregen wat je allemaal wilt gaan doen tijdens jouw vakantie. Het is verstandig om de excursies die je wilt gaan doen ruim van te voren te reserveren. Tijdens het hoogseizoen op Bonaire komt het namelijk regelmatig voor dat populaire excursies allemaal al volgeboekt zijn. Tegenwoordig kun je de leukste excursies eenvoudig zoeken en online boeken. Dus wil je zeker zijn van een plekje, wacht dan niet te lang met reserveren en klik hier. Eenmaal op Bonaire kan het genieten dan direct beginnen en hoef je je niet druk te maken over het reserveren van excursies.

Kajakken door de mangroven, foto: Inge Poorthuis

Een leuke tip qua excursies is een ‘Mangrove Kajaktour’. De mangroven die je gaat bezoeken liggen rondom Lac Bay, een prachtige lagune met helder blauw water, waar regelmatig zeeschildpadden worden gespot. Allereerst krijg je van de gids een korte uitleg over de mangroven en de dieren die er leven. Wees gerust, in de mangroven op Bonaire komen geen krokodillen en slangen voor. Vervolgens stap je, onder begeleiding van de gids, de kajak in. Al peddelend kom je door tunnels van mangroven, een prachtig gezicht! Je ziet hier echt het ‘andere’ Bonaire, groen en ‘bosrijk’. Tijdens de 2 uur durende tour maak je ook nog een stop en kun je gaan snorkelen langs de wortels van de mangroven. De wortels zijn begroeid met allerlei gekleurde sponzen en daartussen zwemmen de jonge visjes, die in de mangroven worden geboren. De mangroven worden niet voor niets beschouwd als de kraamkamer van de oceaan. Voor meer informatie over de mangrove kajaktour klik hier en kijk direct of er beschikbaarheid is.

Ben je van plan om te gaan duiken op Bonaire? Hier lees je meer informatie over duiken.

Zeeschildpad, foto: Inge Poorthuis

Wat moet je meenemen op vakantie naar Bonaire?

Op de meeste bestemmingen, zo ook op Bonaire, is natuurlijk van alles te koop. Maar voor meer gemak raden wij jou aan om de volgende spullen toch alvast in jouw koffer te stoppen.

Een wereldstekker is een ‘must’ om mee te nemen. Op Bonaire zijn andere stopcontacten dan je in Nederland gewend bent. Ook wijkt de netspanning op Bonaire af van Nederland, 110 -130 volt is op Bonaire gangbaar. Sommige accommodaties hebben wel Europese stopcontacten. Maar om er zeker van te zijn dat je jouw smartphone en andere elektronica kunt blijven gebruiken, vergeet dan niet een wereldstekker aan te schaffen.

Het kraanwater op Bonaire is gewoon drinkbaar en van hoge kwaliteit. Het aanschaffen van flessen water op het eiland is dus helemaal niet nodig. Beter voor het milieu, en ook voor jouw portemonnee. Neem vanuit Nederland dus gerust jouw waterfles mee. Heb je nog geen hippe waterfles? Kijk hier eens voor een selectie van mooie, duurzame waterflessen.

Misschien ligt het voor de hand, maar een goede zonnebril mag natuurlijk niet ontbreken als je op reis gaat naar Bonaire. Let er op dat je een zonnebril meeneemt die geschikt is voor de tropen. Op zonnebrillen staat een CE-logo met daarachter een cijfer. Kies voor categorie 3 of hoger, dan ben je verzekerd van een goede bescherming van jouw ogen tegen de grote hoeveelheid UV-straling op Bonaire.

