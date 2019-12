27 Gedeeld

Kralendijk, 19 december 2019 – Dit jaar hebben 38 bedrijven en families deelgenomen aan Adopt-A-Nest en daarmee het werk van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB), ter bescherming van de (ernstig) bedreigde zeeschildpadden van Bonaire, ondersteund. Met de adoptie van 44 nesten heeft STCB bijna USD 25,000 opgehaald – fondsen die gebruikt worden om nesten die het risico lopen te overstromen, te verplaatsen; pasgeboren schildpadden die tijdens het uitkomen vast komen te zitten in wortels en hun nest niet kunnen verlaten, te redden; het populaire Beachkeeper programma in stand te houden; en gegevens te verzamelen die bijdragen aan een betere bescherming van de nesten en kennis van de gezondheidsstatus van zeeschildpadden die leven rondom Bonaire.

Het verzamelen van nestgegevens is een belangrijk onderdeel van het werk van STCB, niet alleen om het uitkomstsucces van nesten op Bonaire te bepalen, maar ook om mogelijke oorzaken van het falen van eieren te identificeren. Kaj Schut: “Op Bonaire komt ongeveer 80 procent van de eieren in een schildpaddennest uit. We zien verschillen in het uitkomstsucces van nesten gelegd door de verschillende soorten schildpadden en op de verscheidene neststranden van Bonaire. Nesten gelegd op Klein Bonaire zijn bijvoorbeeld over het algemeen succesvoller dan nesten in het zuiden van Bonaire. Een laag uitkomstsucces kan onder andere veroorzaakt worden door onbevruchte eieren, hoge nesttemperaturen, veel neerslag en de aanwezigheid van schimmels en bacteriën in het nest. Dankzij de steun van onze adoptanten en de fondsen die zijn opgehaald via Adopt-A-Nest, kunnen we een beter inzicht krijgen in deze factoren, hoe ze het succes van de nesten beïnvloeden en welke acties wij kunnen ondernemen om de nesten in de toekomst nog beter te beschermen.”

STCB is erg dankbaar voor de steun van alle adoptanten – sommigen vierden hun 5e ‘adoptie jubileum’, anderen adopteerden hun eerste nest in 2019! – en wil iedereen feliciteren met het geweldige resultaat van dit nestseizoen!

Indien u zich bij deze indrukwekkende groep adoptanten wilt voegen en samen met STCB wilt werken aan het beschermen van de zeeschildpadden van Bonaire, dan kunt u contact opnemen met STCB via +599 717 2225 of mailen naar cepa@bonaireturtles.org.

Bedankt voor het steunen van STCB’s missie en het redden van 4,000 hatchlings door een of meerdere nesten te adopteren in 2019: Best Cellars Bonaire, Blue Jay Holding Bonaire, Bonaire Office Systems, Administratiekantoor Brandaris, Brave Water Foundation, Buts Technical Consultancy, The Cadushy Distillery, Cargill Salt Bonaire, Casa Presioso, ContourGlobal, Dan & Christine Fisher, Dinska Dohmen, Dive Friends Bonaire, dNM Interim, Doris & Martin Elle, Hamlet Oasis, Harbour Village, Harbourtown Real Estate, HVK Stevens, International Tax Advisors, Jim & Judy Kewley, Joan & Alan Zale, Labor Omnia Vincit bv, Michael & Anne Contratto, Moon Tower, Nagico Insurances, Nederlands-Belgiche Schildpaddenvereniging, Parrot Island Divers, Patricia Coe, QVillas, RE/MAX Paradise Homes, Sand Dollar Turtle Lovers Club 1 & 2, Sand Dollar Ca’Nesta’, Sunbelt Realty Estate, Sundhevy & Stijn, The Laughing Seahorse, Villa Kiki, VIP Diving, Wadyckis Family.

Sea Turtle Conservation Bonaire is een niet-gouvernementele organisatie welke zich inzet voor de bescherming van Bonaire’s bedreigde zeeschildpadden sinds 1991.