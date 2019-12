12 Gedeeld

Carib Support is voor haar opdrachtgever Resort Bonaire per direct op zoek naar

Supervisor Housekeeping

Medewerkers Housekeeping

Resort Bonaire bestaat uit 114 luxe appartementen en 14 hotelkamers.

Werkzaamheden

Het opmaken van de bedden;

Het verwisselen van het beddengoed;

Het schoonmaken van het meubilair en sanitair;

Het stoffen, stofzuigen en moppen van de kamers.

De taak van de Supervisor wordt aangevuld met de volgende taken

Het maken van roosters en verdelen van de werkzaamheden;

Urenregistratie;

Houd zicht op materialen en linnengoed;

Team samenstellen.

De Supervisor dient zich goed verstaanbaar te kunnen maken in het Spaans en Engels of Nederlands.



Goede verdienste.



Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatie t.a.v. Ilse de Bruin info@carib-support.com of bel op +599 7708955.

English

Carib Support is immediately seeking staff for her Client Resort Bonaire.

Resort Bonaire consist of 114 luxury apartments and 14 Hotel rooms

Activities

Making beds

Change linen

Cleaning furniture and sanitary

Dusting and vacuum cleaning of the rooms

The supervisor role is added with te following tasks

Making work schedules

Keeping track of worked hours

Compose a team

Keep track of materials and linen

The supervisor must be able to express him/herself in Spanish and English or Dutch

Good pay

Interested? Contact Ilse de Bruin info@carib-support.com or call +599 7708955.