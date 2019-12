136 Gedeeld

Links Meike Breedveld (leefstijlcoach van Bonaire Vitaal ) Bas Pierik ( CIVA B.V) Inge van Bergen ( Fysio Di Bario)

Kralendijk – Maar liefst 7 fysiotherapeuten van Bonaire hebben in het sinterklaasweekend succesvol deelgenomen aan de gecertificeerde cursus leefstijlcoaching bij Fysio di Bario.

Een leefstijlcoach begeleidt mensen bij leefstijlveranderingen waaronder voldoende bewegen, gezonde voeding en ontspanning met als doel gezonder en fitter worden. Door een gezonde leefstijl kan o.a. diabetes type 2 (suikerziekte), hoge bloeddruk, (ernstig) overgewicht worden verminderd.

Op Bonaire heeft 34,9% van alle volwassenen overgewicht en 28,5% van de volwassenen ernstig overgewicht (bron CBS 2017/2018).

Leefstijlcoach gecertificeerde fysiotherapeuten aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister en Leefstijlcoaches aangesloten bij de beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) kunnen een leefstijlprogramma aanbieden. Een leefstijlprogramma duurt 24 maanden. De verwijzing verloopt via de huisarts.

De ambitie van het Caribisch Sport-en Preventieakkoord 2019-2022 is de balans tussen preventie en zorg verbeteren door middel van een gezonde leefstijl. Vanaf 2020 wordt leefstijlcoaching opgenomen in de regeling aanspraken zorgverzekering. Een concrete invulling hiervan is nog niet bekend. De Leefstijlcoaches van Bonaire zijn in ieder geval klaar voor de Start !